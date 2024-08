Smokey Eyes neu interpretiert: So gelingt der Trend Grungy Eyes

Der Clou: Dieser Look ist einfacher zu stylen, als man denkt! Alles, was man dazu braucht, ist eine vielfältige Lidschatten–Palette in erdigen, dunklen Tönen, ein Kajalstift und Mascara. Der Lidschatten wird grosszügig auf das gesamte bewegliche Lid aufgetragen und leicht nach aussen verblendet. Der Kajalstift wird dicht am Wimpernkranz entlanggezogen und dann leicht verwischt – keine Sorge, wenn es nicht perfekt aussieht, genau das macht den Charme dieses Looks aus. Zum Schluss die Wimpern mit Mascara kräftig tuschen – leicht klumpige Wimpern sind hier nicht nur erlaubt, sondern erwünscht!