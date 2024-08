Snoop Dogg erhält für seine Auftritte bei Olympia eine Millionensumme

«Ich sass beim Abendessen neben einem NBC–Funktionär, er sagte mir, dass Snoop am Tag 500.000 US–Dollar plus Spesen bekommt, um hier für die Olympischen Spiele zu werben», schreibt McNamara. «Von ‹Gin and Juice› zu ein paar Millionen, um ein Promi bei Olympia zu sein – was für eine Welt.» Für 16 Tage Olympia wären das alleine 8 Millionen Dollar (rund 7,9 Millionen Euro) – plus die Spesen.