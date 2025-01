Snoop Dogg lobt Feuerwehrleute und kündigt mögliches Benefizkonzert an

«Meiner Familie geht es gut, aber ich kenne Menschen, die ich als Familie betrachte, die alles verloren haben», so Snoop Dogg. In den vergangenen Tagen hätte er sich darum gekümmert, diesen Menschen alles zu besorgen, was sie brauchen. Damit ist er nicht allein. Die Gemeinschaft der Kalifornier berühre ihn sehr: «Die Menschen schauen nicht auf ihre Unterschiede, sie versuchen einfach, etwas füreinander zu verändern.»