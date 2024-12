Snoop Dogg spielt die Hauptrolle in Luc Bessons «The Last Man»

«Trainig Day» bis Porno: Snoop Dogg als Filmstar

Für Snoop ist «The Last Man» die grösste Rolle seiner bereits beachtlichen Kinokarriere. Er spielte bereits in etlichen Filmen Nebenrollen, zum Beispiel in «Training Day» (2001), «Dolemite is my Name» (2019) oder als Huggy Bear in der Verfilmung der Serie «Starsky & Hutch» (2004). Dazu kommen zahlreiche Gastauftritte als er selbst.