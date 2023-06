Snoop Dogg wird nicht neuer Besitzer des NHL-Teams Ottawa Senators

Allein hätte Snoop diese Summe nicht aufgebracht - er wäre teil einer Investorengruppe um Unternehmer Neko Sparks gewesen. Wie sehr er darauf gebrannt hätte, Mitbesitzer eines NHL-Teams zu sein, hatte er Anfang Mai dieses Jahres mitgeteilt. Der Hintergrund: Sparks und er wären die ersten afro-amerikanischen Eigentümer eines Eishockeyteams in den USA gewesen. Damals schrieb der Rapper noch zu einem entsprechenden Bericht via Instagram: «Ich freue mich darauf, Teil des Besitzerteams zu sein. Ich möchte Hockey in unsere Community bringen.»