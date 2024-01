Snoop Doggs Tochter Cori hatte einen Schlaganfall

Zu dem ersten Foto, das anscheinend ein Krankenbett zeigt, schreibt die erst 24–Jährige: «Ich hatte heute Morgen einen schweren Schlaganfall. Ich bin in Tränen ausgebrochen, als sie es mir gesagt haben.» Eine weitere Aufnahme scheint Broadus mit Mund–Nasen–Schutz in der Klinik zu zeigen. Sie fragt sich: «Ich bin erst 24, was habe ich in meiner Vergangenheit getan, um all das zu verdienen?» Weitere Details teilt sie nicht mit. Es ist nicht bekannt, wie es ihr derzeit geht. Ihr Vater, der Rapper Snoop Dogg, hat sich bisher ebenfalls noch nicht geäussert.