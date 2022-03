So begeistert sind die Fans vom neuen Rammstein-Song «Zeit»

«Zeit»-Video in typischer Rammstein-Optik

«Man denkt immer lyrisch hat Rammstein schon alles raus geholt und dann kommen sie mit so einem Meisterwerk um die Ecke», schreibt ein weiterer Fan zum Post. In dem Video thematisieren Sänger Till Lindemann (59) und Co. die Vergänglichkeit und das unabwendbare Ende eines jeden Menschen. Das Video wurde von dem Sohn der Schauspieler Michael Gwisdek (1942-2020) und Corinna Harfouch (67) inszeniert.