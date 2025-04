So bereitet sich das Moderationstrio auf den ESC vor

Die Wahl–Italienerin mit Schweizer Wurzeln lobte am Wochenende in diversen Interviews das ESC–Team: «Wir werden super betreut, haben ein tolles Team und sogar unsere Moderationstexte bereits bekommen und im Team gemeinsam gelesen.» Das sei sie nicht gewohnt, liess sie «20 Minuten» lachend wissen. «Bei meinen Jobs in Italien bekomme ich das Skript gefühlt zwei Minuten bevor wir auf Sendung gehen.»