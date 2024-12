So blicken die Stars auf 2024 zurück

Für Victoria Swarovski (31) erfüllte sich 2024 mit der Moderation des Bambi ein lang gehegter Traum. «Ich bin super dankbar für all das, was ich in diesem Jahr erleben durfte», resümiert die Österreicherin. Auch die Zusammenarbeit mit TV–Grössen wie Thomas Gottschalk (74), Günther Jauch (68) und Barbara Schöneberger (50) bezeichnet sie als «absolutes Highlight». Die «Let's Dance»–Moderatorin durfte im Dezember durch deren RTL–Show «Denn sie wissen nicht, was passiert» führen.