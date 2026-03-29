So blicken Nemec und Wachtveitl auf 100 Folgen «Tatort» zurück

Nicht immer Einigkeit hinter den Kulissen

Hinter den Kulissen herrschte nicht immer nur Einigkeit – und das war durchaus gewollt. Die beiden Kommissare agierten von Beginn an auf Augenhöhe, was für die damalige Krimi–Landschaft ungewöhnlich war. «Keine Hierarchie. Deshalb haben wir uns auch mehr gekloppt. Wir hatten mehr Konflikte», erinnert sich Nemec. Diese Reibungspunkte flossen oft direkt in die Szenen ein.