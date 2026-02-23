So emotional war Olympia: Das waren die unglaublichsten Momente

Botns Gold für seinen toten Kollegen und Freund

Die wohl ergreifendste Geschichte dieser Spiele schrieb der norwegische Biathlet Johan–Olav Botn (26). Am Tag vor Weihnachten 2025 hatte er seinen Teamkollegen und engen Freund Sivert Guttorm Bakken mit nur 27 Jahren leblos im Hotelzimmer eines italienischen Trainingslagers gefunden. Die Umstände sind bis heute nicht vollständig geklärt. Bei Olympia siegte Botn deshalb nicht nur für sich, sondern auch für seinen Freund. «Sivert, wir haben es geschafft!», richtete er nach seinem sensationellen Olympiasieg im Einzel die ersten Worte an den Verstorbenen. Er habe auf der letzten Runde nur ans gemeinsame Training denken können und Bakken mit sich auf der Strecke gesehen.