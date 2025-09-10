So emotional wird der «Grill den Henssler»-Abschied von Reiner Calmund

«Danke Calli, mach et joot!» heisst es am Sonntag, 14. September, ab 20:15 Uhr bei VOX. In der ersten Folge des «Grill den Henssler Sommer–Specials» (vorab auf RTL+) verabschiedet sich Reiner «Calli» Calmund (76) nach 18 Jahren von der Show. Das Ende einer Ära wird tränenreich, wie der Sender vorab ankündigt. Der ehemalige Fussballmanager war seit dem Start der VOX–Kochshow um Steffen Henssler (52) im Jahr 2013 als Teil der dreiköpfigen Jury dabei, die Gerichte des TV–Kochs und seiner prominenten Konkurrenten bewerten.