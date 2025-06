So endet «Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab» bei RTL

Das «Bachelor»–Special ist nicht die erste Sonderausgabe von «Du gewinnst hier nicht die Million», die für eine RTL–Show wirbt. So lief am 30. April der «Tanz in den Mai» mit Gästen aus «Let's Dance». Überhaupt gab es zuletzt für Raab fast nur noch Sondersendungen, so zum Eurovision Song Contest oder zur Papstwahl.