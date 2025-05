So entflieht Nova Meierhenrich dem Medienrummel

Wie schaffen Sie es, trotz des Trubels Momente der Ruhe zu schaffen?

Meierhenrich: Das war für mich auch ein Lernprozess, mir diese Inseln zu schaffen. Darin war ich lange überhaupt nicht gut und dachte immer «Ja, dann machst du den Job eben noch. Und das auch und das auch noch... Eine Pause brauche ich nicht.» Aber das ist natürlich ein Trugschluss – und irgendwann meldet sich der Körper ganz deutlich. Man muss sich zwischendrin diese kleinen Oasen der Ruhe schaffen. Deshalb fand ich auch die Neudorff–Aktion mit der grünen Rikscha so toll, weil diese genau das sinnbildlich transportiert. Eine meiner kleinen Oasen ist zum einen mein Van, der vor der Tür steht. Wenn mich die Sehnsucht nach dem Meer packt, steige ich morgens einfach ein, fahre los, schaue auf den Horizont und denke: «Wow! Das Leben ist wieder in Ordnung.» Wenn ich nicht so ganz viel Zeit habe, gehe ich an den Elbstrand. Und mein Schrebergarten ist natürlich mein Refugium, in dem ich mich wohlfühle. Sobald die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, bin ich dort, buddele in der Erde – und das erdet mich im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist für mich ein komplettes Runterkommen, sich dreckig zu machen. Manchmal fahre ich direkt vom Flughafen mit dem Koffer in den Garten, lege mich zehn Minuten in die Hängematte – aber dann muss ich loslegen. Dann werfe ich mich rein, bin ganz bei mir.