So feiern Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres Weihnachten

Sie sind inzwischen zweifacher Opa: Wie erleben Sie Weihnachten als Grossvater – was hat sich für Sie dadurch verändert?

Maschmeyer: Als meine Kinder klein waren, war ich leider viel zu oft mit dem Kopf noch bei der Arbeit. Heute versuche ich es besser zu machen und verbringe viel Zeit mit meiner Familie und ganz besonders mit meinen Enkelkindern. Ich freue mich aufs Schmücken, Geschenke verpacken und auf die grossen leuchtenden Kinderaugen beim Auspacken. Besonders Spass macht es mir, die Spielzeuge zusammenzubauen und gemeinsam Wimmelbücher durchzublättern. Und natürlich die Gute–Nacht– und Einschlafgeschichten vorzulesen, für die im Alltag sonst oft die Zeit fehlt.