So feiern die Deutschen Halloween

Das schaut Deutschland während Halloween im TV

Wer nicht auf Partys geht, macht es sich am 31. Oktober gerne mit einem Horrorfilm auf dem Sofa gemütlich. Laut einer Statista–Erhebung sehen sich rund 38 Prozent der Deutschen regelmässig Horrorfilme oder –serien an – an Halloween steigt dieser Anteil deutlich. Im linearen Fernsehen laufen Klassiker wie «Halloween», «Das Omen» oder «Es», dazu gesellen sich Serien–Specials wie «X–Factor: Das Unfassbare» oder die legendären «Simpsons Treehouse of Horror»–Folgen. Doch auch Streaminganbieter setzen verstärkt auf Gruselcontent. Netflix, Amazon Prime oder Disney+ veröffentlichen im Oktober gezielt Horror–Reihen und Halloween–Specials, die teils Millionen Aufrufe erzielen.