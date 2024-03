So feiern die Royals und die Promis den Weltfrauentag

David Beckham (48) erinnert sich am Weltfrauentag bei Instagram an eine besondere Begegnung und macht damit auf ein Thema aufmerksam: Letztes Jahr habe er in Indien einige erstaunliche junge Frauen und Mädchen getroffen, «die sich gegen Kinderarbeit, Kinderheirat und geschlechtsspezifische Gewalt einsetzen und andere junge Menschen inspirieren», schrieb er zu Bildern von dem Zusammentreffen. Der Internationale Frauentag solle alle daran erinnern, «dass Investitionen in die Gesundheit, die Bildung und die Rechte von heranwachsenden Mädchen positive Auswirkungen auf die ganze Welt haben können».