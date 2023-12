So feiern die Stars dieses Jahr Silvester

Sie sind noch unschlüssig

Schauspielerin Laura Osswald (41): «In diesem Jahr ohne Kind. In den vergangenen beiden Jahren war meine Tochter bei mir, diesmal ist sie beim Papa. Aber was ich damit anfange, weiss ich noch nicht. Von den Silvesterpartys erwarten alle immer so viel und dann sind sie oft doch schlechter als jede andere Party. Aber ich war neulich in einer sehr netten Weinbar in Schwabing. Dort gibt es auch ein Silvester–Dinner, wahrscheinlich mache ich das mit meiner besten Freundin, die mich aus Berlin besucht.»