So feiern die Stars Weihnachten

Schauspieler und Sänger Oli P. (46) feiert «wie immer bei der Schwiegerfamilie im Erzgebirge», Schauspieler Mark Keller (59) mit der Familie am Bodensee. Der seit wenigen Monaten verheiratete Riccardo Simonetti (31) verbringt mit seinem Mann die Feiertage in seiner Heimat Bayern. «Meine Grossmutter kann nicht mehr so gut reisen, deshalb sind wir in der Weihnachtszeit immer in Bad Reichenhall.»