So feiert Barbara Schöneberger Weihnachten

Moderatorin Barbara Schöneberger (49) freut sich schon auf das Weihnachtsfest im Kreis ihrer Liebsten. «Ich lebe in einer mega–harmonischen Grossfamilie, alle feiern zusammen, alle kommen. Es ist überhaupt nicht so, wie es oft bei anderen ist: mit all dem Stress und Streit», schwärmt die Moderatorin im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Auch im TV sorgt die 49–Jährige für Weihnachtsstimmung. Am 16. Dezember präsentiert sie eine festliche Weihnachtsausgabe von «Verstehen Sie Spass?». Das Erste und der ORF übertragen die Sendung ab 20:15 Uhr.