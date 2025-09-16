So feiert Giovanni Zarrella im ZDF Howard Carpendale

Duette mit Jürgen Drews und Giovanni Zarrella

Neben Carpendale begrüsst Giovanni Zarrella Stargäste aus Schlager und Pop. Sie singen entweder Hits des Jubilars oder stehen mit ihm für ein Duett auf der Bühne. Mit dem Moderator stimmt Carpendale «Ti amo» an. Mit der deutschsprachigen Version des italienischen Liedes war Carpendale sogar in Zarrellas Geburtsland erfolgreich.