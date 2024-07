So feiert Kronprinz Haakon von Norwegen seinen Geburtstag

Kronprinz Haakon (51) feiert am heutigen 20. Juli seinen 51. Geburtstag. Der norwegische Palast begeht diesen Anlass unter anderem mit einem Porträt auf Instagram. Darauf zu sehen ist Haakon in einem weissen Hemd, über das er ein dunkelblaues Jackett gezogen hat. Zurückhaltend lächelt der Thronfolger leicht in die Kamera. Zu dem Bild heisst es vom Palast: «Alles Gute zum Geburtstag, Kronprinz Haakon! Heute wird der Kronprinz 51 Jahre alt».