So geht es Amira Pocher nach ihrem «Let's Dance»-Aus

«Traurig, aber erleichtert»

Jetzt stehen bei der Ehefrau von Oliver Pocher (44) wieder andere Dinge im Mittelpunkt. Zu ihrem «Let's Dance»-Aus erklärte sie auf Instagram weiter: «Mein erster Gedanke war: verdammt schade. Mein zweiter Gedanke war: Ich habe meine Freiheit wieder.» Sie freut sich nun auf «mittags mal wieder kochen, nachmittags Kaffee trinken gehen» und mit ihren Kindern was zu erleben oder in Österreich die Familie zu besuchen. Sie sei «traurig, aber erleichtert», so Amira Pocher.