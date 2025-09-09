So geht es bei Collien Fernandes und Christian Ulmen beruflich weiter

«Call My Agent Berlin» und Pause von «Die Discounter»

Christian Ulmen indes wird bereits in wenigen Tagen in der neuen Streaming–Serie «Call My Agent Berlin» des Anbieters Disney+ zu sehen sein, die am 12. September startet. Die Comedy–Serie handelt von der Schauspielagentur Stern und ihren illustren Klienten, allesamt grosse deutsche Filmstars. Ulmen wird in einer Episode als fiktionalisierte Version von sich selbst auftreten. Er gehört nicht zur Stammbesetzung der Star–gespickten Show, in der auch Iris Berben (75), Moritz Bleibtreu (54), Veronica Ferres (60) und viele weitere bekannte Gesichter zu sehen sein werden.