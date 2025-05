So geht es für Diego Pooth nach dem «Let's Dance»-Sieg weiter

Doch direkt nach seinem Sieg am 23. Mai ist an normalen Alltag nicht zu denken. Denn am nächsten Tag jettete er erstmal mit seiner Freundin Louisa Büscher (23) nach Südfrankreich. «Morgen haben meine Freundin und ich Jahrestag und wir fliegen in den Kurzurlaub. Das habe ich ihr versprochen, weil sie in letzter Zeit so viel auf mich verzichten musste», erklärte Diego Pooth am Freitag gegenüber «Bild». Auf Einladung von Designer Philipp Plein (47) flog das junge Paar zur Store–Eröffnung nach Cannes. Es sei ein sehr schönes Event gewesen, liess der 21–Jährige später in einer Instagram–Story wissen. Das sei eine «verrückte Welt», denn «das ist alles nicht normal».