So geht es nach Kates Krebs-Bekanntmachung für die Familie weiter

Prinzessin Kate (42) hat am Freitag, dem 22. März, bekannt gegeben, an Krebs erkrankt zu sein. Ihr liebender Ehemann, Prinz William (41), wird sie in den kommenden Wochen und Monaten bei der weiteren Behandlung und Genesung unterstützen, doch daneben auch weiterhin seinen royalen Pflichten als britischer Thronfolger nachkommen. Das gab ein Sprecher des Kensington Palasts ebenfalls am Freitag bekannt.