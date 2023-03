So geht Martina Gedeck mit dem Gender-Pay-Gap in der Filmbranche um

Auch in der Filmbranche herrschen nach wie vor grosse Unterschiede, was die Bezahlung von Männern und Frauen anbelangt. Das musste auch Schauspielerin Martina Gedeck (61) am eigenen Leib erfahren. «Ich hatte diese Situation auch in meiner Laufbahn, dass man mir sagte, es sei ja ganz klar, dass ich als Frau weniger verdiene», erzählt sie im Interview mit der «Bild am Sonntag».