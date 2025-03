So geht Michelle Obama mit schlimmen Gerüchten und Klatsch um

Neuer Podcast

Der neue Podcast von Michelle Obama und ihrem Bruder feierte am Mittwoch (12. März) mit der ersten Folge Premiere. In dem Gesprächsformat bieten sich die Geschwister als «vertrauenswürdige Ratgeber» für ihre Zuhörer und Zuhörerinnen an. «Bei allem, was in der Welt passiert, suchen wir alle nach Antworten und Menschen, an die wir uns wenden können», sagte Michelle Obama bei der Ankündigung ihres Podcasts. «Mein Bruder Craig und ich haben den IMO–Podcast ins Leben gerufen, um einen Raum zu schaffen, in dem die Menschen so kommen können, wie sie sind, ehrliche Fragen stellen, ihre Meinung sagen und nachdenkliche Gespräche über das Leben führen können», erklärte sie.