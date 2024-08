So geht Tallulah Willis mit der Demenz von Papa Bruce um

Tallulah Willis: «Ich weiss, dass er weiss, wie sehr ich ihn liebe»

Die jüngste Tochter des «Stirb langsam»–Stars und seiner damaligen Ehefrau Demi Moore (61) berichtet, dass es bei ihrem Vater keine Veränderung gebe, was in seiner Situation «eine gute Sache» sei. «Unsere Besuche haben so viel Liebe und das fühle ich», sagt Tallulah und erklärt, dass das für sie alles umfasse.