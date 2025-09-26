«So geil»: Oliver Masucci feiert Emmy-Nominierung für «Herrhausen»

«Bild des gepanzerten Mercedes hat sich mir ins Gedächtnis gebrannt»

Masucci selbst sagte über die Miniserie: «‹Herrhausen› ist ein globaler Politthriller und zeigt, wer alles Interesse daran hatte, ihn umbringen zu lassen.» Als Zeitzeuge kann auch er sich an die Bilder erinnern, die vor 35 Jahren durch die Nachrichten gingen. «Ich interessiere mich für grosse historische Ereignisse, um die Gegenwart besser zu verstehen – und das Bild des schwer gepanzerten, zerbombten Mercedes in Bad Homburg hat sich mir schon als Junge ins Gedächtnis gebrannt», so der Schauspieler über das Unglücksfahrzeug, in dem der Vorstandssprecher der Deutschen Bank starb.