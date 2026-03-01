So hält Chris Pratt seine Familie stets bei Laune

Auch wenn die Zeiten mal herausfordernd werden, gibt es im Hause Schwarzenegger–Pratt stets etwas zu lachen. Das verriet Katherine Schwarzenegger (36) in einem Interview mit dem «People»–Magazin. Das sei Ehemann Chris Pratt (46) zu verdanken. Der Humor des Schauspielers hat die Familie schon durch weniger lustige Zeiten gebracht.