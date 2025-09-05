So hält Diego Pooth Kontakt zu seiner Familie

Angebote dürfte Diego Pooth nach seinem Sieg bei «Let‹s Dance» in diesem Jahr reichlich auf dem Tisch haben. «Wenn etwas Cooles kommt, das zu mir passt, bin ich sofort dabei. Besonders sportliche, abenteuerliche Challenges reizen mich sehr», erklärt Diego Pooth weiter und verrät auch, welchen wichtigen Rat ihm seine Mutter mit auf seinem Weg in die Entertainmentbranche gegeben hat. «Immer erstmal ›Ja‹ sagen. Bei ›Let‹s Dance› hat das ziemlich gut geklappt, was ich mir niemals zugetraut hätte. Aber man darf sich wirklich nicht immer so einen Kopf machen, sondern sollte einfach machen und man selbst sein, dann klappt alles.»