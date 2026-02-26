So hart erarbeitete sich Sylvester Stallone die Boxszenen in «Rocky»

Sylvester Stallone (79) hat seinen Followern auf Instagram einen seltenen Blick hinter die Kulissen gewährt: Der Schauspieler teilte ein Video, in dem er die Ausarbeitung der Box–Choreografie im Kultfilm «Rocky» zeigt.
Der Clip zeigt die gnadenlose, körperlich extrem fordernde Arbeit, die nötig war, damit die Kampfszenen in «Rocky» möglichst real wirken.
Physische Vorbereitung dauerte Monate
«Bevor Rocky auf der Leinwand überhaupt in den Ring stieg, gab es unzählige Stunden wie diese», schrieb der heute 79–Jährige auf Instagram zu dem Video, das ihn gemeinsam mit Carl Weathers (1948–2024), dem Darsteller von Apollo Creed, dem Gegner seines Charakters im Film, zeigt.
In der Bildunterschrift teilt Stallone, dass er das Drehbuch zum Film in nur dreieinhalb Tagen schrieb, aber die körperliche Vorbereitung extrem hart war und Monate in Anspruch nahm.
Präzision bis ins kleinste Detail
Immer wieder stoppt Stallone die Probe, korrigiert Abstände und Positionen und erklärt, aus welchem Winkel die Kamera den Schlag einfangen soll.
Auch das Fallen in die Seile oder das Zusammenbrechen in der Ecke wird exakt festgelegt, damit die Wirkung im fertigen Film möglichst authentisch erscheint.
Viel Lob in den Kommentaren
Sylvester Stallone erhielt in den Kommentaren eine Flut an Lob von Fans für sein Engagement in seiner ersten grossen Rolle – darunter auch Komiker David Spade (61), der schrieb: «Sehr cool.»
Der Aufwand zahlte sich aus: «Rocky» entwickelte sich zu einem weltweiten Kinoerfolg und wurde bei der Oscarverleihung 1977 unter anderem als «Bester Film» ausgezeichnet. Stallone erhielt Nominierungen als Hauptdarsteller und für das Drehbuch – und schuf mit der kompromisslosen Vorbereitung eine der bis heute glaubwürdigsten Boxdarstellungen der Filmgeschichte.
Auch heute trainiert Stallone noch hart
Im vergangenen Monat teilte Stallone einen Beitrag aus dem Fitnessstudio, in dem er einräumte, dass er «schon seit längerer Zeit» nicht mehr beim Training gewesen sei.
Gleichzeitig betont er in einem Interview mit "Fox News«, wie wichtig ihm der Sport sei. »Es ist irgendwie – auf eine gewisse Weise – ein Zufluchtsort, fast wie eine Kirche. Wir beten darum, besser zu werden und uns körperlich besser zu fühlen, damit wir die Kraft haben, unsere Ziele selbstbewusst zu erreichen und jeder Herausforderung gewachsen zu sein", sagt Stallone über das Fitnesstraining.