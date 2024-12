So hart war das Jahr für die britischen Royals

Ihren ersten Auftritt nach dem Unfall absolvierte die 74–Jährige am 12. Juli bei den Nationalen Meisterschaften der Riding for the Disabled Association (RDA) an der Hartpury University und dem Hartpury College in Gloucestershire. Nach einer kurzen Rückkehr mit einigen Auftritten folgten die Absagen von drei Terminen. Das Auftakttreffen für die Olympischen Sommerspiele am 23. Juli in Paris liess sie sich aber nicht entgehen. Seither nimmt Anne wieder wie gewohnt Auftritte wahr.