So hat der Jetlag auf Reisen keine Chance

Ein weiterer Tipp ist, einen Flug zu nehmen, der tagsüber landet. Bei Tageslicht soll es leichter sein, in der neuen Umgebung in Schwung zu kommen. Der neuen Zeitzone sollte man sich dann schnell anpassen und dem Drang widerstehen, sich tagsüber noch mal hinzulegen– oder es bei einem kurzen Nickerchen belassen. Bei weniger als 45 Minuten nützt ein Powernap am meisten, heisst es. Wer nach Ankunft die Umgebung des Hotels zu Fuss erkundet, tut schon viel dafür, gut in der neuen Zeitzone anzukommen. Auch leichtes Essen zu den am Urlaubsort gängigen Zeiten erleichtern, sich anzupassen.