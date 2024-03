So hat die Familie von Prinzessin Kates Krebsdiagnose erfahren

Wie «People» berichtet, zeigte sich Prinz William zuletzt in der Öffentlichkeit trotz der Schicksalsschläge in seiner Familie tapfer. Am 14. März war er bei der Verleihung des Diana Legacy Awards im Science Museum in London anwesend. «Er sagte, es sei toll, all die erstaunlichen Dinge zu hören, die die jungen Leute tun», erzählte Tessy Ojo, Geschäftsführerin des Diana Award, dem US–Magazin über ihre Begegnung mit dem Royal an diesem Abend. «Mit dem Wissen jetzt, dass er mit so viel zu kämpfen hatte, ist es beruhigend, dass er an einem Ort war, an dem es so viel Positives gab», sagt Ojo. «Man braucht Hoffnung und Positivität, wenn man mit so schlechten Nachrichten konfrontiert wird, und genau darum ging es bei der Veranstaltung.»