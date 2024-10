So hat Guido Maria Kretschmer den Verlust seiner Eltern verkraftet

«Hat mir fast den Verstand geraubt»

Der Tod seines Vaters sei keine Überraschung gewesen, aber dennoch unerwartet gekommen, so der 59–jährige Modedesigner im Interview. Nur wenige Monate nach dem Tod seines Vaters verstarb dann auch seine Mutter: «Das war für mich die schwerste Zeit in meinem Leben», so Kretschmer, der sich nicht daran erinnern kann, dass ihn jemals etwas «so schwer getroffen» habe.. «Der Verlust meines Vaters hat mir fast den Verstand geraubt. Als mein Vater dann starb, war da so ein Loch. So eine Leere. Ich hatte immer auf meinen Vater gesetzt und nie damit gerechnet, obwohl ich natürlich wusste, dass das irgendwie kommt», erinnert sich der Designer.