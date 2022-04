So hat Sarah Engels ihr «DSDS»-Comeback erlebt

Sarah Engels (29) nahm am Samstagabend als Gastjurorin in der zweiten «DSDS»-Liveshow der 19. Staffel neben Florian Silbereisen (40), Ilse DeLange (44) und Toby Gad (54) Platz. 2011 stand sie selbst im grossen Finale von «Deutschland sucht den Superstar» und belegte den zweiten Platz. In einem Instagram-Post hat die Sängerin nun ein Resümee zu ihrem Comeback bei der Castingshow gezogen.