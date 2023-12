So kämpft Biathlon-Legende Laura Dahlmeier für mehr Nachhaltigkeit

Sie ist unter anderem Teil einer Expertengruppe, die die Internationale Biathlon–Union (IBU) bei den Themen Nachhaltigkeit und Klima berät und hat mit «Die Klimagang» ein Kinderbuch veröffentlicht, in dem sie zeigt, was jeder Einzelne zum Klimaschutz beitragen kann. «Ich glaube, Nachhaltigkeit ist mir auch deshalb so wichtig, weil ich draussen in der Bergwelt die Kraft der Natur, aber auch deren Veränderung besonders gut spüre», erklärt sie während eines Events von HelloFresh, das auf das Problem der Lebensmittelverschwendung aufmerksam machen will.