So kämpft Oliver Pocher gegen seine überschüssigen Kilos

Experten weisen auf Nebenwirkungen hin

Immer wieder sprechen Prominente darüber, dass sie auf Abnehmspritzen setzen, um Gewicht zu verlieren. Der deutsche Fussballer und Ex–«Promi Big Brother»–Kandidat Max Kruse (37) erzählte etwa im «Flatterball»–Podcast seinem Sportkollegen Martin Harnik (37): «Ich habe jetzt angefangen, an meiner Figur zu arbeiten. Zehn bis fünfzehn Kilo sollen runter», so Kruse. «Man probiert ja immer Dinge aus. [...] Ich habe jetzt angefangen mit den Fettwegspritzen.» Und auch Sänger Robbie Williams (51) konnte durch ein Medikament sein Gewicht reduzieren, wie er einmal in einem Interview mit der britischen «Times» sagte. Darin erklärte er: «Ich bin auf Ozempic... Na ja, so etwas wie Ozempic.» Auch etliche Stars in Hollywood sollen auf die Spritzen setzen.