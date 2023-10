So kann jeder befallenen Kastanienbäumen helfen

Woran erkennt man betroffene Bäume?

Rullmann: Ein Befall zeigt sich vor allem an den Blättern. Die Larven der Miniermotte fressen Gänge in das Blatt, die wir von aussen als braune Striche erkennen können. Häufig werden die Blätter schon im Sommer braun und welk. Das Pseudomonas–Bakterium greift die Rinde und den Baumstamm an – dunkle, fast blutend aussehende Stellen oder auch Risse im Stamm sind ein klares Symptom.