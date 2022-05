Erol Sander (53) wird wieder in die Rolle als Gangster Frank Giese schlüpfen. Der Schauspieler feiert ab Folge 3.952 (30. Mai, 19:05 Uhr) sein Comeback in der RTL-Daily «Alles was zählt». «Als Schauspieler mag ich es sehr gerne, unterschiedliche Rollen zu besetzen. An der des Bösewichts habe ich tatsächlich Geschmack gefunden,» erklärt Sander in einem Statement zu seiner Rückkehr. Wie mischt Frank Giese dieses Mal das Zentrum auf?