So klingt das neue Berlin-Album von Harry Styles

Harry Styles (32) war die letzten Jahre auf der Suche – und wo geht das besser als in Berlin? Nach dem gigantischen Erfolg von «Harry's House» und einer ausgedehnten Welttournee hat er sich einige Jahre rar gemacht. Währenddessen ist er in Berlin den Marathon gelaufen, in Mitte gesichtet worden und posierte mit Techno–DJ Ben Klock (54) vor dem Berghain. Nun gibt es neuen Stoff: Seit Freitag ist das Album zur inoffiziellen Berlinphase draussen, mit einem Cover, das nur auf einem Open–Air aufgenommen worden sein kann und dem Titel: «Kiss All The Time. Disco, Occasionally».