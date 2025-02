So können Paare den Valentinstag geniessen

Wie können Paare sinnvoll streiten, wenn sie gegensätzliche Verhaltensmuster in Konfliktsituationen aufzeigen?

Stahl: Auch hier ist es wichtig, sich in ruhigen Situationen mal zusammenzusetzen. Es gibt Menschen, die in Konfliktsituationen einfrieren und sich in sich zurückziehen. Diese Personen brauchen Raum, um ihre Gefühle und Gedanken zu sortieren und sind schnell überfordert in solchen Momenten, weil sie innerlich blockieren. Das hat immer mit der eigenen Lebensgeschichte zu tun. Wie wurde im Elternhaus mit Streit umgegangen? Wie gefährlich war es im Elternhaus? Das sollten sie sich anschauen. Und die Personen, die schnell laut werden, sollten auch überlegen: Ist das wirklich gut, was ich da mache? Bin ich zu impulsiv und muss lernen, weit im Vorfeld Dinge anzusprechen, um nicht in irgendeinem Moment zu explodieren?