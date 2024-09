So können Sehende Blinden im Alltag helfen

Die Anwesenheit anderer Personen schliesst zudem nicht aus, die Person direkt anzusprechen. Der Blinden– und Sehbehindertenverein Hamburg weist Menschen dazu an, nie die dritte Person gegenüber einem Mensch mit Seheinschränkung zu verwenden. Fragen an Begleitpersonen wie «Möchte Ihr Mann Platz nehmen?» seien unangebracht. Dem Verein zufolge ist das Wort «sehen» kein Tabu in Unterhaltungen. Das Wort sei so sehr im Sprachgebrauch integriert, dass es auch Betroffene nutzen.