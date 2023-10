So lange will Steffen Henssler noch bei «Grill den Henssler» kochen

Steffen Henssler (51) zelebriert in diesem Jahr mit seiner VOX–Kochshow «Grill den Henssler» das zehnjährige Bestehen. Am Sonntag, den 22. Oktober (20:15 Uhr, auch bei RTL+) startet die Sendung in eine Jubiläumsstaffel. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät der Koch, wie sich seine Einstellung zu der Sendung verändert hat und warum seine Auszeit von der Show im Jahr 2017 wichtig war. Zudem erzählt er, warum er Neuerungen an der Sendung kritisch sieht, welche Promi–Gäste ihn am meisten überrascht haben und welcher Juror die Sendung besonders geprägt hat.