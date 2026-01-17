«So langweilig»: Sara Foster lästert über Date mit George Clooney

Weiter verriet der «90210»–Star noch zu der Begegnung: «Ich bin mir sicher, dass George Clooney ein netter Kerl ist, aber ich erinnere mich nur daran, dass wir vier da sassen, und ich dachte: ‹Ich werde sterben, ich werde wirklich sterben›.» Sie hatte damals wohl aber auch den Kopf und das Herz nicht frei. Denn sie sei «sehr traurig» über ein kurz zuvor erfolgtes Beziehungsende gewesen. «Und dann war da noch dieser Typ, der sich wie ein Opa benahm. Es war deprimierend. Ich war total deprimiert.»