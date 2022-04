Noch nie haben wir so viel Zeit zu Hause verbracht wie in den vergangenen Jahren. Laut Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO halten wir uns 90 Prozent unserer Zeit in Innenräumen auf. Steigt damit auch unser Bedürfnis nach mehr Sauberkeit in unserem Zuhause? In seiner jährlichen globalen Global Dust Study hat Dyson Putzverhalten und Putzgewohnheiten untersucht und dazu 12.309 Menschen aus elf Ländern auf der ganzen Welt befragt.