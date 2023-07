Darum erhält Charles noch eine Krone

Man mag sich über diese erneute Krönung wundern. Schliesslich wurde Charles bereits nach dem Tod seiner Mutter, Queen Elizabeth II. (1926-2022), offiziell zum Souverän erklärt und am 6. Mai in London in einer aufwendigen Zeremonie gekrönt. Streng genommen sei die Zeremonie in Edinburgh auch keine Krönung, erinnert «ABC News» in einem Bericht. Vielmehr solle damit die Verbundenheit zwischen dem Königshaus und dem schottischen Volk symbolisiert werden. Das geht auf eine lange Tradition zurück, die im 17. Jahrhundert begann. Als König Karl I. im Jahr 1625 in der Westminster Abbey gekrönt wurde, verlangte das schottische Parlament auch eine Zeremonie im Norden. 1633 ging diese Forderung mit seiner Krönung in Edinburgh in Erfüllung. Ab 1822 ruhte die Tradition. Erst bei Elisabeth II. wurde sie im Jahr 1953 wieder aufgenommen.