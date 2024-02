So lernte Lukas Podolski mit 17 Jahren seine Ehefrau kennen

Dieser Kumpel habe zu ihm damals gesagt: «Hör mal, hier lebt auch eine, die aus Polen kommt, im selben Ort wie du. Die musst du mal kennenlernen.» Podolski kam in Gliwice zur Welt und siedelte erst 1987 nach Deutschland über. Dort wuchs er in der Nähe von Köln auf und schloss sich bereits als zehnjähriger Nachwuchsspieler dem 1. FC Köln an. Er sei während seinen Anfangsjahren als Profi eigentlich gar nicht an einer Beziehung interessiert gewesen, dennoch kam es auf Geheiss des Freundes zu einem Treffen: «Und seit diesem Tag bin ich mit meiner jetzigen Frau zusammen.»